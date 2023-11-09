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        Beşiktaş - Bodo/Glimt maçı saat kaçta hangi kanalda?

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 4. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk edecek. İşte muhtemel 11'ler ve son gelişmeler...

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        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 17:30 Güncelleme: 09.11.2023 - 17:30
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        Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 4. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak.

        2

        Karşılaşma Exxen'den naklen ekranlara gelecek.

        3

        Norveç'te oynanan maçı 3-1 kaybeden Beşiktaş'ın grupta henüz galibiyeti bulunmuyor. D Grubu'ndaki ilk maçında Club Brugge ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, ikinci karşılaşmasında 2-0 öne geçmesine rağmen Lugano'ya 3-2 yenildi.

        4

        Beşiktaş, 4. hafta mücadeleleri öncesi 1 puanla grupta son sırada yer alıyor.

        5

        Bodo/Glimt ise 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetin ardından topladığı 4 puanla 2. sırada bulunuyor.

        6

        MUHTEMEL 11

        Mert Günok

        7

        Rosier

        8

        Necip

        9

        Bailly

        10

        Zaynutdinov

        11

        Amir

        12

        Gedson

        13

        Salih

        14

        Rashica

        15

        Cenk Tosun

        16

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        Haberi Hazırlayan: Oğuzhan Genç
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