Almanya'dan Kicker'in iddiasına göre; Fenerbahçe'den alacakları ödenmediği gerekçesiyle ayrılan Max Kruse, kulübe karşı açtığı davayı kazandı. Habere göre; sarı-lacivertli kulüp, Kruse'ye ödemesi gereken 7.5 milyon euro civarında bir meblağı ödemedi.

Haberde Fenerbahçe'nin davaya itiraz hakkının bulunduğu kaydedildi.

18 Haziran'da Fenerbahçe, oyuncunun sözleşmesini haksız olarak feshettiğini duyurmuştu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Futbol A Takımımızın oyuncularından Max Kruse, Kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini bildirmiştir.

Kulübümüzün futbolcuya pandemi süreci öncesine ait hiçbir borcu bulunmamaktadır. Pandemi sürecine denk gelen ödemeler konusunda ise kendisi ile FIFA ve TFF sirkülerleri ışığında yapılan görüşmeleri cevapsız bırakmıştır.

Bu bağlamda gerçekleştirmiş olduğu fesih, nezdimizde haksız ve mesnetsizdir.

Konu spor yargısına taşınacak olup, Kulübümüz menfaatleri için her türlü girişimde bulunulacaktır.

Camiamız ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü"