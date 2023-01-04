KIDEM TAZMİNATI TAVAN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Belirlenen asgari ücret ile birlikte asgari ücretlinin kıdem tazminatı 10.008 lira olarak belirlendi. Asgari ücretle 5 yıldır aynı işyerinde çalışanın kıdem tazminatı 2022 yılının ikinci yarısında 32 bin 355 lira idi. Beş yıl süreyle aynı işyerinde çalışan asgari ücretli yeni yıldan itibaren brüt 50 bin 40 TL kıdem tazminatı alacak. Damga vergisi kesintisi yapıldıktan sonra bu kişinin eline 49.660 TL geçecek.

Kıdem tazminat tavanı tutarı ise asgari ücrete göre belirlenmemektedir. Kıdem tazminatının yıllık miktarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesini aşamayacağı yasayla belirlenmiştir. Kıdem tazminatı tavanı 2022’nin ikinci yarısında 15 bin 371 lira olarak uygulanmıştı.

Memur maaşlarına yeni yılda yüzde 30 oranında zam yapılacak. Ek gösterge sistemindeki değişiklikten dolayı hesaplama sistemi de değişecek. Buna göre; Kıdem tazminatı tavan rakamı 2023 yılı için 19 bin 982 TL'ye yükseldi.