Kılıçdaroğlu ve Buldan'dan birlikte açıklama

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Kahramanmaraş depreminin vurduğu illerden Diyarbakır'a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, burada HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'la birlikte bir açıklama yaptı.

Diyarbakır'da depremle birlikte yıkılan apartmanın enkazının önüne gelen Kılıçdaroğlu'nu karşılayan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan şöyle konuştu:

"ENKAZIN ALTINDAN İNSANLIK ÇIKTI"

Hepimizin acısı aynı. Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Özellikle iktidarın bu depremde, bu afette enkazın altında kaldığını belirtmek isterim. Şu da bir gerçek ki, bu depremde enkazın altından insanlık çıktı. Siyasi görüşü ne olursa olsun, mezhebi, inancı ne olursa olsun insanlar bir dayanışma ruhuyla birbirlerine sahip çıktılar. Bugün ayakta kalmamızın tek sebebi bu. Bizi, belki de toplumu bütünleştirecek olan bu ruhtur aslında. Yaramız ve acımız çok büyük. Bu yaraları bu acıları en kısa zamanda sarmak, telafi etmek durumundayız. Diyarbakır gibi bir kentte belki çok fazla yıkım yok ama enkazın altında hala insanlar var. İlk günden beri bütün imkanlarımızı seferber ettik burada. Ancak biliyorsunuz, belediye eş başkanlarımız cezaevinde. Onların yerine kayyumlar atandı. Belediyelerimiz gasp edildi. Bu durum olmasaydı, bu yaralar çok daha çabuk sarılacaktı. Kısacası hepimize geçmiş olsun. Hepimizin başı sağ olsun.

"YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da burada yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

Türkiye'de herkesin kalbi bu bölge için atıyor. Deprem bizi toplumu birbirine kenetledi. Acıları sarmak istiyoruz. Beraber olmak istiyoruz. Acıları paylaştığımız zaman azaltabileceğimize inanıyorum. Elbette ki, eski binaların, daha doğrusu binaların inşaatların sağlıklı yapılmaması, düzenli kontrol edilmemesi sorunu var. Asıl büyük sorun depremin yaşandığı bu ortamda gördüğümüz kadarıyla sağlıklı ve tutarlı koordinasyonun olmaması, bu koordinasyonun getirdiği büyük acılar var. Ama bu vesileyle biz gerçekten enkaz kaldırma çalışmalarında çalışan, emek harcayan AFAD var, sivil toplum örgütleri var, gönüllüler var, bunların tümüne yürekten teşekkür etmek isteriz. Sonuçta yaralarımızı saracaklar, acılarımızı biraz hafifletecekler. Deprem bölgesindeki bütün illeri geziyorum. Acılar hepimizin ortak acısı. İnşallah Türkiye bir daha benzer sorunlarla karşı karşıya kalmaz. Yaralar da umarım kısa sürede sarılır.