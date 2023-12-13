Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te sis nedeniyle görüş mesafesi düştü

        Kilis'te etkili olan sis, kent merkezindeki görüş mesafesini yer yer 20 metrekareye kadar düşürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 10:06 Güncelleme: 13.12.2023 - 10:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te sis nedeniyle görüş mesafesi düştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kilis'te etkili olan sis, kent merkezindeki görüş mesafesini yer yer 20 metrekareye kadar düşürdü.

        Kent merkezinde sabah saatlerinde oluşan sis, hayatı olumsuz etkiledi.

        Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşmesiyle ana caddelerde trafik yoğunluğu yaşandı.

        Sürücüler araçlarının farlarını yakarak trafikte kontrollü şekilde ilerledi.

        Trafik ekipleri ise sürücüleri, dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Kilis'te Alzheimer hastası yaşlı adam ölü bulundu
        Kilis'te Alzheimer hastası yaşlı adam ölü bulundu
        Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı
        Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı
        Kilis'te "huzurlu sokaklar ve narkotik suçları uygulaması" yapıldı
        Kilis'te "huzurlu sokaklar ve narkotik suçları uygulaması" yapıldı
        Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Şehit Aybüke öğretmenin ismi Kilis'teki parka verildi
        Şehit Aybüke öğretmenin ismi Kilis'teki parka verildi
        Kilis'te hakkında 21 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kilis'te hakkında 21 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı