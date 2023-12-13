Kilis'te sis nedeniyle görüş mesafesi düştü

Kilis'te etkili olan sis, kent merkezindeki görüş mesafesini yer yer 20 metrekareye kadar düşürdü.

Kent merkezinde sabah saatlerinde oluşan sis, hayatı olumsuz etkiledi.

Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşmesiyle ana caddelerde trafik yoğunluğu yaşandı.

Sürücüler araçlarının farlarını yakarak trafikte kontrollü şekilde ilerledi.

Trafik ekipleri ise sürücüleri, dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

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