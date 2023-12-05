Kilis'te hakkında 21 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kilis'te hakkında 21 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalar sonucu 18 suçtan aranan ve hakkında 21 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Y'nin Acar köyünde saklandığı tespit edildi.

Operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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