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        Kilis'te hakkında 21 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kilis'te hakkında 21 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 10:55 Güncelleme: 05.12.2023 - 10:55
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        Kilis'te hakkında 21 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Kilis'te hakkında 21 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Çalışmalar sonucu 18 suçtan aranan ve hakkında 21 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Y'nin Acar köyünde saklandığı tespit edildi.

        Operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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