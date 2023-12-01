Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te Filistin'e destek için kermes düzenlendi

        Kilis'te Filistin'e destek amacıyla kermes organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 13:21 Güncelleme: 01.12.2023 - 13:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te Filistin'e destek için kermes düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kilis'te Filistin'e destek amacıyla kermes organize edildi.

        Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kilis Şubesi ve İl Müftülüğünce Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kermeste, gönüllülerin hazırladığı yiyecek ve içecekler Filistin halkına destek için satışa sunuldu.

        İl Müftüsü Alettin Bozkurt, Filistin'de yaşanan olaylara sessiz kalmamak adına böyle bir etkinlik düzenlendiğini söyledi. Herkesi kermese davet eden Bozkurt, "Vatandaşlarımızın buraya gelerek alışveriş yapıp katkı vermeleri bizleri mutlu edecektir. İnşallah tez zamanda Filistinli kardeşlerimiz selamete ulaşır, savaş biter ve barış içerisinde yaşanır." diye konuştu.

        Kermesin açılışına, Kilis Valisi Tahir Şahin, Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunmuştu! İşte o hemşirenin savunması!
        Kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunmuştu! İşte o hemşirenin savunması!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        UEFA ülke puanı sıralaması
        UEFA ülke puanı sıralaması
        Köprüdeki yapay zeka reklamları için suç duyurusu!
        Köprüdeki yapay zeka reklamları için suç duyurusu!
        "Rezil bir sonuç"
        "Rezil bir sonuç"
        Semih Kaya için zorla getirme kararı!
        Semih Kaya için zorla getirme kararı!
        12 bin yıllık Hasankeyf'te keşfedildi
        12 bin yıllık Hasankeyf'te keşfedildi
        Asgari ücrette ilk toplantının tarihi belli oldu
        Asgari ücrette ilk toplantının tarihi belli oldu
        "Sportif enkaz"
        "Sportif enkaz"
        Tesla'nın pick-up modelinin fiyatı açıklandı
        Tesla'nın pick-up modelinin fiyatı açıklandı
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        6 çocuk annesinin resmi nikah mücadelesinde emsal karar!
        6 çocuk annesinin resmi nikah mücadelesinde emsal karar!
        CEO'dan satılık lüks ev
        CEO'dan satılık lüks ev
        O şiddetli sağanak topraktan süzüldü! Doluluk oranı ikiye katlandı!
        O şiddetli sağanak topraktan süzüldü! Doluluk oranı ikiye katlandı!
        Önce adrenalin sonra sükut
        Önce adrenalin sonra sükut
        Togg'a ÖTV zammı
        Togg'a ÖTV zammı
        "İnsani ara" bitti, Gazze yeniden bombalanıyor!
        "İnsani ara" bitti, Gazze yeniden bombalanıyor!
        'Kızıldeniz'de Smith'e sarıldı
        'Kızıldeniz'de Smith'e sarıldı
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        iPhone'a zam geldi: işte yeni fiyatlar
        iPhone'a zam geldi: işte yeni fiyatlar

        Benzer Haberler

        Kilis'te yakalanan terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi tutuklandı
        Kilis'te yakalanan terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi tutuklandı
        Kilis´te, PKK operasyonunda 1 tutuklama
        Kilis´te, PKK operasyonunda 1 tutuklama
        Kilis'te hırsızlık operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
        Kilis'te hırsızlık operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
        Kilis'te 10 firari hükümlü yakalandı
        Kilis'te 10 firari hükümlü yakalandı
        Fırat Kalkanı bölgesine askeri sevkiyat
        Fırat Kalkanı bölgesine askeri sevkiyat
        Kilis'te aranan hükümlü yakalandı
        Kilis'te aranan hükümlü yakalandı