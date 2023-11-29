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        Fırat Kalkanı bölgesine askeri sevkiyat

        TÜRKİYE'den,Suriye´de Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan bölgeye, zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 15:28 Güncelleme: 29.11.2023 - 15:30
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        Fırat Kalkanı bölgesine askeri sevkiyat
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        TÜRKİYE'den,Suriye´de Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan bölgeye, zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.

        Türkiye'nin çeşitli kentlerinden yola çıkan zırhlı araçlar Kilis´e ulaştı. Zırhlı araçları taşıyan TIR'lar, güvenlik önlemleri arasında Kilis´in Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçiş yaptı. Sınırı geçen zırhlı araçların, Fırat Kalkanı Harekatı ile güvenli hale getirilen bölgelerde görevlendirilecekleri bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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