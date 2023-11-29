Fırat Kalkanı bölgesine askeri sevkiyat

TÜRKİYE'den,Suriye´de Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan bölgeye, zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.

Türkiye'nin çeşitli kentlerinden yola çıkan zırhlı araçlar Kilis´e ulaştı. Zırhlı araçları taşıyan TIR'lar, güvenlik önlemleri arasında Kilis´in Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçiş yaptı. Sınırı geçen zırhlı araçların, Fırat Kalkanı Harekatı ile güvenli hale getirilen bölgelerde görevlendirilecekleri bildirildi.

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