Kilis'te aranan hükümlü yakalandı

Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kilis Demirışık Köyü'nde jandarma ekiplerince durumundan şüphelenilen A.K'nin yapılan kimlik sorgusunda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme suçundan arandığı tespit edildi.

Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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