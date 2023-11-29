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        Kilis'te aranan hükümlü yakalandı

        Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 11:18 Güncelleme: 29.11.2023 - 11:24
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        Kilis'te aranan hükümlü yakalandı
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        Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kilis Demirışık Köyü'nde jandarma ekiplerince durumundan şüphelenilen A.K'nin yapılan kimlik sorgusunda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme suçundan arandığı tespit edildi.

        Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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