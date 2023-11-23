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        Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü yakalandı

        Kilis'te 2 ila 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 10 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 13:03 Güncelleme: 23.11.2023 - 13:03
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        Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü yakalandı
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        Kilis'te 2 ila 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 10 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik 15-22 Kasım tarihleri arasında çalışma yapıldı.

        Çalışmalarda aranan 27 şüpheli yakalandı. Şüpheliler arasında 2 ila 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 10 hükümlü cezaevine teslim edildi.

        Diğer 17 şüpheli ise ifadelerinin ardından salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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