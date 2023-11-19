Kilis'te sağanak etkili oluyor

Kilis'te etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte öğleden sonra başlayan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Vatandaşlar, ıslanmamak için dükkan ve otobüs duraklarında bekledi.

Su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri ve yayalar ilerlemekte zorlandı.

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