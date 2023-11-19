Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te sağanak etkili oluyor

        Kilis'te etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 16:35 Güncelleme: 19.11.2023 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te sağanak etkili oluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kilis'te etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kentte öğleden sonra başlayan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Vatandaşlar, ıslanmamak için dükkan ve otobüs duraklarında bekledi.

        Su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri ve yayalar ilerlemekte zorlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Zonguldak'ta alarm! Gemiyle irtibat kesildi
        Zonguldak'ta alarm! Gemiyle irtibat kesildi
        İstanbul'da 1 ilçede yarın okullar tatil
        İstanbul'da 1 ilçede yarın okullar tatil
        72 kişinin öldüğü İsias'ta fazladan kat çıkılmış!
        72 kişinin öldüğü İsias'ta fazladan kat çıkılmış!
        Anne ve kızı asansörde ölü bulundu
        Anne ve kızı asansörde ölü bulundu
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Eski eşinin elektronik kelepçesi çıkınca yardım istedi!
        Eski eşinin elektronik kelepçesi çıkınca yardım istedi!
        "Cenazesine özellikle katılmadım"
        "Cenazesine özellikle katılmadım"
        Kasım ayında TEM Otoyolu'nda kar trafiği!
        Kasım ayında TEM Otoyolu'nda kar trafiği!
        Türkiye şiddetli fırtına ve yağışın etkisi altında!
        Türkiye şiddetli fırtına ve yağışın etkisi altında!
        "Hiç böylesini görmedim"
        "Hiç böylesini görmedim"
        Selde 6 kişinin öldüğü tesisin sahibi: Yıkım kararını bilmiyordum
        Selde 6 kişinin öldüğü tesisin sahibi: Yıkım kararını bilmiyordum
        Alman basını yasta!
        Alman basını yasta!
        Napolyon Bonapart'ın şapkası satışa çıkıyor
        Napolyon Bonapart'ın şapkası satışa çıkıyor
        Montella yönetiminde kayıpsız!
        Montella yönetiminde kayıpsız!
        Tişörtteki detay katili yakalattı!
        Tişörtteki detay katili yakalattı!
        Çöp ev kabusundan çıkan çocuğun ismi değiştirilecek!
        Çöp ev kabusundan çıkan çocuğun ismi değiştirilecek!
        Barınmak tüm dünyada lükse mi dönüştü?
        Barınmak tüm dünyada lükse mi dönüştü?
        Aboubakar için flaş iddia: Brezilya devi peşinde
        Aboubakar için flaş iddia: Brezilya devi peşinde
        "Cesaret ister"
        "Cesaret ister"
        Montella: Ruhlarına dokunmak önemli
        Montella: Ruhlarına dokunmak önemli

        Benzer Haberler

        Kilis'te baz istasyonundan akü çaldığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı
        Kilis'te baz istasyonundan akü çaldığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı
        Kilis'te aranan 3 hükümlü yakalandı
        Kilis'te aranan 3 hükümlü yakalandı
        Adalet Bakanı Tunç, AK Parti Kilis İl Başkanlığını ziyaretinde konuştu:
        Adalet Bakanı Tunç, AK Parti Kilis İl Başkanlığını ziyaretinde konuştu:
        Bakan Tunç: Hasar tespiti ve yıkım kararı davaları, 168 günde tamamlanacak
        Bakan Tunç: Hasar tespiti ve yıkım kararı davaları, 168 günde tamamlanacak
        Adalet Bakanı Tunç, Kilis'te konuştu:
        Adalet Bakanı Tunç, Kilis'te konuştu:
        Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlü tutuklandı
        Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlü tutuklandı