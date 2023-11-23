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        Kilis'te devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

        Kilis'in Musabeyli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 12:22 Güncelleme: 23.11.2023 - 12:22
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        Kilis'te devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
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        Kilis'in Musabeyli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        H.E. yönetimindeki 79 DZ 964 plakalı traktör, Musabeyli ilçesine bağlı Kayapınar köyü civarında kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazanın ardından vatandaşların ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, H.E'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        H.E'nin cenazesi, otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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