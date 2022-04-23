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Kilis'te hafif ticari araç sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 3 yaralı/ Ek fotoğraflar
23 Nisan 2022 Cumartesi, 22:00 DHA

Kilis'te hafif ticari araç sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 3 yaralı/ Ek fotoğraflar
Kilis’te hafif ticari araç su kanalına uçtu: 4 ölü, 3 yaralı
23 Nisan 2022 Cumartesi, 22:00 İHA

Kilis’te hafif ticari araç su kanalına uçtu: 4 ölü, 3 yaralı
Kilis'te hafif ticari araç sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 3 yaralı
23 Nisan 2022 Cumartesi, 22:00 DHA

Kilis'te hafif ticari araç sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 3 yaralı
Kilis'te otomobil sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 3 yaralı
23 Nisan 2022 Cumartesi, 20:00 İHA

Kilis'te otomobil sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 3 yaralı
Sınır kenti Kilis’te 23 Nisan kutlandı
23 Nisan 2022 Cumartesi, 11:00 İHA

Sınır kenti Kilis’te 23 Nisan kutlandı
Özel Harekat Polisi Aytaç Altunörs'ün naaşı memleketine gönderildi
23 Nisan 2022 Cumartesi, 01:00 İHA

Özel Harekat Polisi Aytaç Altunörs'ün naaşı memleketine gönderildi
Suriye'de şehit olan polisin naaşı Türkiye'ye getirildi
23 Nisan 2022 Cumartesi, 02:00 DHA

Suriye'de şehit olan polisin naaşı Türkiye'ye getirildi
Özel Harekat Polisi Aytaç Altunörs'ün naaşı Türkiye’ye getirildi
23 Nisan 2022 Cumartesi, 01:00 İHA

Özel Harekat Polisi Aytaç Altunörs'ün naaşı Türkiye’ye getirildi
Milletvekili Dülger’den 23 Nisan mesajı
22 Nisan 2022 Cuma, 18:00 İHA

Milletvekili Dülger’den 23 Nisan mesajı
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Namaz Vakitleri KİLİS Namaz Vakitleri
Kıraathane söyleşilerinin 37’ncisi gerçekleştirildi
22 Nisan 2022 Cuma, 15:00 İHA

Kıraathane söyleşilerinin 37’ncisi gerçekleştirildi
Suriyelilerin 'bayram izni' kısıtlandı, sadece 2 gruba hak tanındı
22 Nisan 2022 Cuma, 16:00 DHA

Suriyelilerin 'bayram izni' kısıtlandı, sadece 2 gruba hak tanındı
Rektör Karacoşkun, koltuğunu öğrencilere devretti
22 Nisan 2022 Cuma, 15:00 İHA

Rektör Karacoşkun, koltuğunu öğrencilere devretti
Suriye'de teröristlerden havanlı saldırı; 6 polis yaralı
22 Nisan 2022 Cuma, 16:00 DHA

Suriye'de teröristlerden havanlı saldırı; 6 polis yaralı
Kilis’te traktör devrildi: 1 ölü
22 Nisan 2022 Cuma, 12:00 İHA

Kilis’te traktör devrildi: 1 ölü
Milli Eğitim Bakanı Özer: “19 yılda 355 bin derslik sayısından 950 bin derslik sayısına ulaştık”
21 Nisan 2022 Perşembe, 21:00 İHA

Milli Eğitim Bakanı Özer: “19 yılda 355 bin derslik sayısından 950 bin derslik sayısına ulaştık”
Bakan Özer, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı için Kilis'te (2)
21 Nisan 2022 Perşembe, 19:00 DHA

Bakan Özer, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı için Kilis'te (2)
Kilis'in eğitim yatırımı bütçesi 600 milyon TL'ye çıktı Milli Eğitim Bakanı Özer: ''Kilis’e 130 milyonluk yapılacak yatırım 600 milyona çıktı”
21 Nisan 2022 Perşembe, 18:00 İHA

Kilis'in eğitim yatırımı bütçesi 600 milyon TL'ye çıktı Milli Eğitim Bakanı Özer: ''Kilis’e 130 milyonluk yapılacak yatırım 600 milyona çıktı”
Bakan Özer, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı için Kilis'te
21 Nisan 2022 Perşembe, 17:00 DHA

Bakan Özer, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı için Kilis'te
Suriye sınırındaki Kilis'te eğitim seferberliği Milli Eğitim Bakanı Özer: ''Bakanlığımızın destekleriyle buradaki eğitim ortamlarını çok daha iyi bir noktaya taşıma imkanımız olacak''
21 Nisan 2022 Perşembe, 16:00 İHA

Suriye sınırındaki Kilis'te eğitim seferberliği Milli Eğitim Bakanı Özer: ''Bakanlığımızın destekleriyle buradaki eğitim ortamlarını çok daha iyi bir noktaya taşıma imkanımız olacak''
Kilis’in bayan futbol takımı TBMM'de
21 Nisan 2022 Perşembe, 10:00 İHA

Kilis’in bayan futbol takımı TBMM'de
Kilis’te camilerde Ramazan temizliği sürüyor
20 Nisan 2022 Çarşamba, 13:00 İHA

Kilis’te camilerde Ramazan temizliği sürüyor
Kilis’te uyuşturucu operasyonu
20 Nisan 2022 Çarşamba, 11:00 İHA

Kilis’te uyuşturucu operasyonu
Kilis’te kaçak sigara operasyonu
20 Nisan 2022 Çarşamba, 11:00 İHA

Kilis’te kaçak sigara operasyonu
Kolordu Komutanı Tokel Suriye sınırında
20 Nisan 2022 Çarşamba, 11:00 İHA

Kolordu Komutanı Tokel Suriye sınırında
Rektörler bir araya geldi
19 Nisan 2022 Salı, 18:00 İHA

Rektörler bir araya geldi
Kilis’te 7 bin 250 aileye gıda kolisi dağıtıldı
19 Nisan 2022 Salı, 16:00 İHA

Kilis’te 7 bin 250 aileye gıda kolisi dağıtıldı
Rektör Karacoşkun, Erasmus tecrübe paylaşım toplantısına katıldı
19 Nisan 2022 Salı, 10:00 İHA

Rektör Karacoşkun, Erasmus tecrübe paylaşım toplantısına katıldı
"Kilis Gravürleri Resim Sergisi" açılışı yapıldı
18 Nisan 2022 Pazartesi, 17:00 İHA

"Kilis Gravürleri Resim Sergisi" açılışı yapıldı
Kilis’te verilen işi beğenmeyen işçi kendini yakmak istedi
18 Nisan 2022 Pazartesi, 15:00 İHA

Kilis’te verilen işi beğenmeyen işçi kendini yakmak istedi
Ramazan ayının aranan tatlısı 'Cennet çamuru' Fıstık ile kaymağın buluştuğu coğrafi işaret belgesi olan cennet çamuru, Kilis’te iftar sofralarının aranılan tatlısı oluyor
18 Nisan 2022 Pazartesi, 11:00 İHA

Ramazan ayının aranan tatlısı 'Cennet çamuru' Fıstık ile kaymağın buluştuğu coğrafi işaret belgesi olan cennet çamuru, Kilis’te iftar sofralarının aranılan tatlısı oluyor
Kilis’teki park ve refüjlerde yaz hazırlığı
17 Nisan 2022 Pazar, 13:00 İHA

Kilis’teki park ve refüjlerde yaz hazırlığı

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