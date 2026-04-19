Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri Kilis'te firari hükümlü kuyuda yakalandı

        Kilis'te firari hükümlü kuyuda yakalandı

        Kilis'te hakkında 30 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, evinin mutfağındaki kuyuda yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2026 - 15:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan H.B'nin Şıh Abdullah Mahallesi'ndeki evde saklandığı bilgisine ulaştı.

        Adrese operasyon düzenleyen ekipler, H.B'yi mutfakta üzeri tahta ve halıyla kapatılmış kullanılmayan su kuyusunda yakaladı.

        Kuyuda yapılan aramada suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

        Evde yapılan aramalarda ise 5 gram sentetik uyuşturucu, pompalı tüfek, 2 cep telefonu ve 5 fişek bulundu.

        Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

