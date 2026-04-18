Kilis merkezli operasyonda 2 kilo 729 gram kaçak altın ele geçirildi

Kilis merkezli kaçakçılık operasyonunda 2 kilo 729 gram altın ele geçirildi, gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, altın kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma yaptı. Bu çerçevede Kilis ve Gaziantep'teki 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2 kilo 729 gram kaçak altın ele geçirdi, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

