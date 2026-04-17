Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
Kilis'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 311 sentetik hap, 193 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla, 1'i savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
