        Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybedenler için 3 ilde gıyabi cenaze namazı kılındı

        Kahramanmaraş'ta bir okula yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden 1'i öğretmen 8'i öğrenci 9 kişi için Malatya, Adıyaman ve Kilis'te gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 14:42 Güncelleme:
        Malatya'da, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen üyeleri, cuma namazı çıkışında Kernek Karagözlüler Camisi önünde toplandı, saldırıda yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılıp dua etti.

        Eğitim-Bir-Sen Malatya 1 No'lu Şube Başkanı ve Eğitime Destek Platformu Koordinatörü Hüseyin Söylemez, Siverek'te bir okula yapılan saldırının şokunu henüz atlatamamışken, Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin acısının yüreklerine bir kez daha kor ateş düşürdüğünü söyledi.

        Menfur saldırıları lanetlediklerini belirten Söylemez, "Saldırılarda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Dijital oyunlar zorunlu içerik denetiminden geçirilmeli, 'Çocuklar için uygundur' sertifikası bulunmayan oyunların satışı ve erişimi engellenmelidir." dedi.

        - Kilis

        Kilis Sivil Dayanışma Platformu öncülüğünde cuma namazından sonra Kayabaş Camisi'nde bir araya gelen grup, gıyabi cenaze namazı kıldı.

        Namazın ardından hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Platform adına konuşan Memur-Sen Kilis Temsilcisi Bekir Şen, saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

        Eğitimin sadece okulda değil, hayatın her alanında korunması gereken bir değer olduğunu belirten Şen, "Çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin gündemde olan 15 yaş sınırlamasının artık sadece bir düzenleme değil, ülkemizin geleceği için ciddi bir güvenlik meselesi haline geldiğinin idrak edilmesini, dijital çağın tehditlerinden çocuklarımızı ve gençlerimizi korumak için bu teklifin bir an önce hayata geçirilmesini bekliyor ve istiyoruz." dedi.

        - Adıyaman

        Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen üyeleri, Kent Meydanı'nda bir araya gelerek Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kıldı, dua etti.

        Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Demir, burada yaptığı açıklamada, yaşanan olayların kabul edilemez olduğunu söyledi.

        Demir, "Öğrencilerimizi, eğitimcilerimizi ve eğitim kurumlarımızı hedef alan menfur saldırıları lanetliyoruz." dedi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

