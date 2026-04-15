Kilis'te yaralı bulunan kızıl şahin koruma altına alındı

Kilis'te yaralı olarak bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı. Kilis İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, merkeze bağlı Kocabeyli köyünde devriye sırasında yol kenarında bitkin ve yaralı halde kızıl şahin buldu. Yaralı şahin, Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Koruma altına alınan şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

