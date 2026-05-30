        Kilis Haberleri Kilis'te çocuklar "bayram yeri" etkinliklerinde doyasıya eğlendi

        Kilis'te çocuklar "bayram yeri" etkinliklerinde doyasıya eğlendi

        Kilis'te gelenekselleşen "bayram yeri" etkinliklerinde çocuklar, keyifli vakit geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2026 - 12:06 Güncelleme:
        Kilis Belediyesine ait Müslümanbey Mahallesi'ndeki arazi, bayramlarda çocukların eğlenebileceği mekana dönüştürülüyor.

        Hayırseverlerin kiraladığı alana tahta salıncak, atlı karınca ve dönme dolap kuruluyor, ata binme gibi organizasyonlar düzenleniyor.

        Aileler, faytonlarla nostaljik vakit geçiriyor.

        Nesillerden bu yana "bayram yeri" adıyla bilinen bölge, her bayramda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da çocukların neşesine neşe katıyor.

        Etkinliklere katılan Emine Özkan, AA muhabirine, "bayram yeri"ne yıllar önce geldiğini, şimdi de çocuklarını getirdiğini söyledi.

        Çocuklardan Habip Güven ile Mehmet Yiğit Özcan da bayram yerinde tahta salıncaklara binerek çok eğlendiklerini, her bayram buraya gelmekten keyif aldığını anlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

