Kilis'te minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. O.K. idaresindeki 31 H 3018 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kilis-Hatay karayolu Dorucak Köyü mevkiinde devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki G.K. ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

