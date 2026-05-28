AK Parti Kilis İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi

Kilis'te Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti İl Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenlendi. AK Parti Kilis İl Başkanlığında gerçekleştirilen programa AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, AK Parti İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı, ilçe belediye başkanları, teşkilat mensupları ve vatandaşlar katıldı. Protokol konuşmalarının ardından bayramlaşma töreni düzenlendi.

