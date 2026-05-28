        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri Kilis'te sakatatçılar bayramda kelle ve paça mesaisi yapıyor

        Kilis'te sakatatçılar, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğun mesai yaparak kurbanlıklardan çıkan kelle ve paçaları temizleyip pişime hazır hale getiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2026 - 11:39 Güncelleme:
        Kurbanlarını kesen vatandaşlar, hayvanların kelle ve paçalarını kıl ve tüylerinden arındırmak için ustaların atölyelerine getiriyor.

        Artan talebi karşılamak için bayram boyunca çalışan sakatatçılar, kelle ve paçaları ateşte ütüp tel fırça ile temizleyerek hazırlıyor.

        Sakatat ustası Abdulhadi Şerbetçioğlu, AA muhabirine, yaklaşık 20 yıldır her Kurban Bayramı’nda bu işi yaptığını söyledi.

        Bayram süresince yoğun çalıştıklarını belirten Şerbetçioğlu, "Getirilen kellelerin önce boynuz ve kulaklarını kesiyoruz. Ardından ateşte ütüp tel fırça ile temizliyoruz. Daha sonra ikiye ayırarak pişmeye hazır hale getiriyoruz." dedi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

