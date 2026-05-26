Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri Gaziantep ve çevre illerde vatandaşlar bayram arifesinde mezarlıkları ziyaret etti

        Gaziantep ve çevre illerde vatandaşlar bayram arifesinde mezarlıkları ziyaret etti

        Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Kilis ve Kahramanmaraş'ta vatandaşlar, Kurban Bayramı arifesinde mezarlıklarda yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2026 - 15:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep ve çevre illerde vatandaşlar bayram arifesinde mezarlıkları ziyaret etti

        Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Kilis ve Kahramanmaraş'ta vatandaşlar, Kurban Bayramı arifesinde mezarlıklarda yoğunluk oluşturdu.

        Gaziantep'te Asri Mezarlık ve Yeşilkent Mezarlığı'na sabah erken saatlerde giden vatandaşlar, kabir ziyaretinde bulundu.

        Şehitliklerde de ziyaretler nedeniyle yoğunluk oluştu. Kabirleri temizleyen aileler, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

        Mezarlıklarda görev alan güvenlik ekipleri de trafiğin sıkışmaması için önlem aldı.

        - Malatya

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, 7'nci Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Serdar Akkoyun, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolunay Başer, Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliğe ziyarette bulundu.

        Mezarlığa ziyaret için gelenler, yakınlarının kabirleri başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

        Bazı vatandaşlar, mezarların üstündeki çiçeklere su verdi.

        Protokol üyeleri ise kabirlere karanfil bıraktı.

        - Kilis

        Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, 11. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Özbalcı, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun ve şehit aileleri Kilis Şehitliğini ziyaret etti.

        Şehit yakınlarıyla görüşen ve bayramlarını kutlayan Vali Kalaylı ve protokol üyeleri, şehit kabirlerine karanfil bırakarak, dua etti.

        - Şanlıurfa

        Şanlıurfa'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ve mezarlıkları ziyaret edenler dua okudu.

        Kentteki şehit aileleri, Bediüzzaman Mezarlığı'ndaki kabirlere ziyarette bulundu.

        Türk bayraklarıyla donatılan kabirlere çiçek bırakan aileler, Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.

        - Kahramanmaraş

        Kahramanmaraş'ta da vatandaşlar ve şehit yakınları mezarlıkları ziyaret etti.

        Şeyh Adil ve Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda yakınlarının kabirlerini ziyaret eden aileler, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

        Vali Mükerrem Ünlüer ve beraberindekiler, şehitliği ziyaret ederek kabirlere karanfil bıraktı, şehit aileleriyle bir süre sohbet etti.

        Daha sonra Vali Ünlüer ve beraberindekiler, Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin mezarlarına da karanfil bırakıp dua etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yargıtay'dan CHP değişikliği!
        Yargıtay'dan CHP değişikliği!
        Fransa tarihinin en sıcak mayıs günü!
        Fransa tarihinin en sıcak mayıs günü!
        Ferrari'nin ilk elektriklisi Luce
        Ferrari'nin ilk elektriklisi Luce
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'Başkanlık seçimi' önerisi
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'Başkanlık seçimi' önerisi
        Firari hükümlü eşekle dolaşırken yakalandı!
        Firari hükümlü eşekle dolaşırken yakalandı!
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL’ye satıldı
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL’ye satıldı
        Bodrum'da aile saadeti
        Bodrum'da aile saadeti
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        Plajda tanıştılar
        Plajda tanıştılar
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Tam 14 saat süren film!
        Tam 14 saat süren film!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Hamaney: ABD bölgede askeri üs kuramayacak
        Hamaney: ABD bölgede askeri üs kuramayacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Bahçeli'den bayram mesajı
        Bahçeli'den bayram mesajı
        Transfede Leao derbisi!
        Transfede Leao derbisi!
        19. yüzyılın “Yaşayan İskelet”i olarak tarihe geçti
        19. yüzyılın “Yaşayan İskelet”i olarak tarihe geçti
        Aynı ismi taşıyan amca ve yeğenin son görüntüsü!
        Aynı ismi taşıyan amca ve yeğenin son görüntüsü!

        Benzer Haberler

        Kilis'te bayramlaşma töreni Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi
        Kilis'te bayramlaşma töreni Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi
        Kilis Valisi Kalaylı bayram arefesinde şehitleri unutmadı
        Kilis Valisi Kalaylı bayram arefesinde şehitleri unutmadı
        Kilis Belediye Başkanı Bilecen'den tutuklanan CHP İl Başkanı Sapan'a destek...
        Kilis Belediye Başkanı Bilecen'den tutuklanan CHP İl Başkanı Sapan'a destek...
        Kilis Valisi Kalaylı: "Bayramda 4 bin 535 kolluk kuvveti görev başında"
        Kilis Valisi Kalaylı: "Bayramda 4 bin 535 kolluk kuvveti görev başında"
        Kilis Valisi Kalaylı, bayram denetimlerini inceledi
        Kilis Valisi Kalaylı, bayram denetimlerini inceledi
        Gaziantep ve çevre illerde hayvan pazarlarında hareketlilik sürüyor
        Gaziantep ve çevre illerde hayvan pazarlarında hareketlilik sürüyor