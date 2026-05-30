Kilis'te pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Kilis'te pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. S.Ö. idaresindeki 01 EUS 33 plakalı otomobil ile N.G. yönetimindeki 31 BBZ 421 plakalı pikap merkeze bağlı Deliosman köyü yakınlarında çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

