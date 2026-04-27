Kilis'te çayda mahsur kalan kişi kurtarıldı

Kilis'in Musabeyli ilçesinde Afrin Çayı'nda mahsur kalan kişi kurtarıldı. Kilis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Yastıca köyünde Afrin Çayı'ndan bir kişi traktörle geçmeye çalıştığı sırada mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu mahsur kalan kişi ve aracı kurtarıldı.

