Kilis'te "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" düzenlendi
Kilis Anadolu Lisesince "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" gerçekleştirildi.
Kilis Anadolu Lisesinde öğrenciler, yıl sonu etkinlikleri kapsamında düzenlenen "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı"nda projelerini sergiledi.
Fuarın açılışında konuşan Kilis Valisi Ömer Kalaylı, eğitimin üretimle desteklenmesinin stratejik bir öneme sahip olduğunu söyledi.
Vali Kalaylı, gençlerin bilimsel araştırmalara yönelmesi, sorgulayan ve üreten bireyler olarak yetişmesinin gurur verici olduğunu belirtti.
İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Açıkgöz ile Kilis Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Eraslan fuarın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
