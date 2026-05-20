Kilis'te öğrenciler yaşlı bireylerin saç ve cilt bakımını yaptı

Kilis'te meslek lisesi öğrencileri, "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" etkinlikleri kapsamında yaşlı bireylerin saç ve cilt bakımını gerçekleştirdi.





Mustafa Kın Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören Güzellik ve Saç Bakımı ile Hasta ve Yaşlı Bakımı Alanı öğrencileri, Huzur Konağı'nda yaşlı bireylerle bir araya geldi.



Yaşlıların saç kesimini, cilt bakımını, tansiyon ve kan şekeri ölçümlerini yapan öğrenciler, hem mesleki becerilerini uygulama fırsatı buldu hem de onlarla yakından ilgilenerek sosyal sorumluluk çalışmasına katkı sağladı.



İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Açıkgöz, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik Projesi" kapsamında düzenlenen etkinliklerin Kilis'te devam ettiğini belirtti.



Proje kapsamında mesleki becerilerini toplumsal faydaya dönüştüren öğrencileri tebrik eden Açıkgöz, "Vatandaşlarımız ile bir araya gelerek onları öğrencilerimizle buluşturduk. Yaşlılarımızın saç bakımı ile sağlık hizmetleri öğrencilerimiz tarafından sunuldu. Meslek liselerini akademik başarının yanında sosyal sorumluluk projeleri ile de ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Sosyal sorumluluk adına meslek liselerindeki öğrencilerimizi zaman zaman vatandaşlar ile bir araya getiriyor, onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz." dedi.



Huzur Konağı'nda kalan 63 yaşındaki Ayşe Yüzbaşıoğlu da saç bakımı yaptırdığını belirterek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

