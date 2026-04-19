Kilis'te motosikletin bebek arabasına çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Kilis'te motosikletin bebek arabasına çarpması sonucu 1 yaşındaki çocuk ile baba yaralandı. E.Ö. yönetimindeki 79 DE 714 plakalı motosiklet Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'ndeki yaya geçidinde baba F.G'nin kullandığı bebek arabasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen bebek arabasında bulunan 1 yaşındaki R.G. ile baba F.G. yaralandı. Yaralılar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

