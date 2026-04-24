Kilis'te devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kilis'te otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Y.M. idaresindeki 32 FP 225 plakalı otomobil, Kilis-Elbeyli kara yolunun 10'uncu kilometresinde fıstık bahçesine devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan F.Ş, C.E. ile M.G.Ş. yaralandı. Yaralılar, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

