Kilis Valisi Kalaylı, koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti
Kilis Valisi Ömer Kalaylı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kalaylı, Hatice ve Mehmet Döğme İlkokulu öğrencisi Buğlem Erva Kaya ve öğretmenlerini makamında ağırladı.
Valilik koltuğuna oturan Kaya, kamu kurum ve kuruluşları amirlerine kentle ilgili talimatlar verdi.
Ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Açıkgöz, Okul Müdürü Muhammed Mustafa Açıkel, Öğretmen Mehmet Galip Ergintürk de yer aldı.
