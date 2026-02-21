Canlı
        Kilis Haberleri

        Rüya tabiri isteyen de takma dişi kaybolan da 112'yi aradı

        İBRAHİM ÖZCAN - Kilis'te geçen yıl 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayanlardan kimi rüyasını tabir ettirmek istedi kimi de kaybolan takma dişini bulması için polis talebinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 11:10 Güncelleme: 21.02.2026 - 11:10
        Rüya tabiri isteyen de takma dişi kaybolan da 112'yi aradı
        İBRAHİM ÖZCAN - Kilis'te geçen yıl 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayanlardan kimi rüyasını tabir ettirmek istedi kimi de kaybolan takma dişini bulması için polis talebinde bulundu.

        Kilis 112 Acil Çağrı Merkezi, geçen yıl 1 milyon 600 bin kez arandı. Çağrılardan yüzde 85'i gereksiz ve asılsız aramalardan oluşurken yüzde 15'ine ise işlem yapıldı.

        Kilis 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Şakir Yüztaş, AA muhabirine, merkezlerinin gereksiz meşgul edilmemesi için çeşitli bilgilendirici faaliyetler düzenlediklerini anlattı.

        Ekiplerin gelen ihbarlar doğrultusunda en hızlı şekilde reaksiyon göstererek can ve mal güvenliğinin sağlanması için büyük bir özveriyle görev yaptığını belirten Yüztaş, asılsız bir çağrının kimi zaman acil bir vakaya müdahaleyi geciktirebildiğine dikkati çekti.

        - "Kedimin psikolojisi bozuldu"

        Asılsız ihbarda bulunan kişilere 18 bin 823 lira idari para cezasının uygulandığı bilgisini veren Yüztaş, "Merkezimize sadece acil ihbarlar değil, maalesef hattın amacı dışında yapılan aramalar da geliyor. 'Kedimin psikolojisi bozuldu, bana psikolojik destek sağlar mısınız.', 'Takma dişlerim kayboldu bununla ilgili polis istiyorum', 'Dün gece gördüğüm rüyayı yorumlar mısınız?', 'Telefonum kapandı, benim için telefoncuyu arar mısınız?' diye arayanlar var." dedi.


        Bu tür gereksiz aramalar gerçek acil bir ihbara zamanında müdahale edilmesini geciktirebileceğine işaret eden Şakir Yüztaş, "Bir saniye bile bir can demektir bizim için. Bu nedenden dolayı lütfen gereksiz aramalar yapmayalım." diye konuştu.

