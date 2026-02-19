Kilis'te üniversite öğrencilerine dolandırıcılık uyarısı

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından üniversite öğrencilerine yönelik "Hukuk ve Adalet" temalı söyleşi düzenlendi.



Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya ile Kilis Adalet Komisyonu Başkanı Ferhat Korkmaz, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zekeriya Akman'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda öğrencilerle bir araya geldi.



Söyleşide, son dönemde artış gösteren dolandırıcılık olayları ele alındı.



Öğrencilere banka hesabı kiralama, IBAN paylaşımı ve çeşitli dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi verildi. Banka hesabı ya da IBAN bilgisinin başkalarına kullandırılmasının suç teşkil ettiği belirtilerek, bu tür işlemlerin kişiyi doğrudan suçun parçası haline getirebileceği vurgulandı.







