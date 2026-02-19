Kilis'te üniversite öğrencilerine dolandırıcılık uyarısı
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından üniversite öğrencilerine yönelik "Hukuk ve Adalet" temalı söyleşi düzenlendi.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından üniversite öğrencilerine yönelik "Hukuk ve Adalet" temalı söyleşi düzenlendi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya ile Kilis Adalet Komisyonu Başkanı Ferhat Korkmaz, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zekeriya Akman'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda öğrencilerle bir araya geldi.
Söyleşide, son dönemde artış gösteren dolandırıcılık olayları ele alındı.
Öğrencilere banka hesabı kiralama, IBAN paylaşımı ve çeşitli dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi verildi. Banka hesabı ya da IBAN bilgisinin başkalarına kullandırılmasının suç teşkil ettiği belirtilerek, bu tür işlemlerin kişiyi doğrudan suçun parçası haline getirebileceği vurgulandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.