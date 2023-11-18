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        Kilis'te aranan 3 hükümlü yakalandı

        Kilis'te haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 hükümlü jandarma ekiplerinde yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 11:16 Güncelleme: 18.11.2023 - 11:18
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        Kilis'te aranan 3 hükümlü yakalandı
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        Kilis'te haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 hükümlü jandarma ekiplerinde yakalandı.

        Kilis İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Yapılan çalışmalar neticesinde, resmi belgede sahtecilik suçundan aranan ve haklarında 4 ila 7 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.M, K.P. ve L.M. isimli şahıslar Kilis'te yakalandı.

        Hükümlüler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Kilis Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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