Kilis'te aranan 3 hükümlü yakalandı

Kilis'te haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 hükümlü jandarma ekiplerinde yakalandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde, resmi belgede sahtecilik suçundan aranan ve haklarında 4 ila 7 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.M, K.P. ve L.M. isimli şahıslar Kilis'te yakalandı.

Hükümlüler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Kilis Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.