Kilis'te baz istasyonundan akü çaldığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı

Kilis'te baz istasyonundan akü çaldığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı.

Mücahitler Mahallesi, Resul Osman Mesire alanında bir şirkete ait baz istasyonundan aküleri çaldığı ihbarı üzerine, jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini tespit ettiği 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerden A.C. yakalanırken, aküleri sattığı belirlenen M.K.E'nin adresinde 8 akü ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.C. tutuklanırken, M.K.E. hakkında işlem başlatıldı.

Olayla ilgili olarak kimlikleri tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.