Kilis'te kasten öldürme suçundan aranan firari hükümlü yakalandı

Kilis'te 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulanan firari hükümlü yakalandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "kasten öldürme" suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulanan firari hükümlü B.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Merkez Ekrem Çetin Mahallesi'nde olduğu belirlenen hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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