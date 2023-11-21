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        Kilis'te kasten öldürme suçundan aranan firari hükümlü yakalandı

        Kilis'te 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulanan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 10:59 Güncelleme: 21.11.2023 - 10:59
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        Kilis'te kasten öldürme suçundan aranan firari hükümlü yakalandı
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        Kilis'te 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulanan firari hükümlü yakalandı.

        Kilis İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "kasten öldürme" suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulanan firari hükümlü B.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Merkez Ekrem Çetin Mahallesi'nde olduğu belirlenen hükümlü yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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