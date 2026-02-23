Canlı
        Kilis'te mezarlıkta saklanan 3 bin 679 uyuşturucu hap ele geçirildi

        Kilis'te mezarlıkta 3 bin 679 sentetik hap ile 935 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        23.02.2026 - 12:27
        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Asri Mezarlıkta uyuşturucu maddenin bulunduğu ihbarı üzerine ekiplerce yapılan aramalarda mezarların aralarına saklanan 3 bin 679 sentetik hap ile 935 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Olayla ilgili olarak şüpheli veya şüphelilerin tespiti için çalışma başlatıldı.






