Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri Haberleri

        Kilis'te öğrenciler yardım kolileri hazırladı

        Kilis'te öğrenciler ve velileri, ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahipleri için yardım kolisi hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 10:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te öğrenciler yardım kolileri hazırladı

        Kilis'te öğrenciler ve velileri, ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahipleri için yardım kolisi hazırladı.

        Türk Kızılay Kilis Şubesi tarafından, çocuklarda yardımlaşma bilincini artırmak amacıyla Gülten ve Ömer Ünlükahraman Anaokulu'nda etkinlik düzenlendi.

        Proje kapsamında okullara bırakılan boş koliler, velilerin desteğiyle gıda ürünleriyle dolduruldu. Hazırlanan koliler, öğrenciler eşliğinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

        Türk Kızılay Kilis Şubesi Başkanı Adnan Erdoğan, AA muhabirine, "Bir Sınıf Bir Koli" projesiyle ramazan ayında iyilik hareketi başlattıklarını söyledi.

        Ramazanın yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Okullarımıza boş koliler bıraktık. Velilerimizin desteğiyle koliler dolduruldu. Amacımız çocuklarımıza paylaşma duygusunu aşılamak. Okullarımız da bu süreçte bizlere destek verdi. Doldurulan kolileri öğrencilerimizle birlikte ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık." ifadelerini kullandı.

        Erdoğan, projeye katkı sunan öğretmen, veli ve öğrencilere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        Meksika liderinden Musk'a yasal işlem hamlesi
        Meksika liderinden Musk'a yasal işlem hamlesi
        Yapay zekayla fotoğraf oyunu!
        Yapay zekayla fotoğraf oyunu!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim"
        "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim"
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        'Minik Serçe' ortaya çıktı
        'Minik Serçe' ortaya çıktı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Sağanak yağmur ve kar bekleniyor! Sıcaklıklar düşüyor
        Sağanak yağmur ve kar bekleniyor! Sıcaklıklar düşüyor
        Trump'ın Paris Büyükelçisi dünürü kriz yarattı
        Trump'ın Paris Büyükelçisi dünürü kriz yarattı
        Warner Bros Paramount'un teklifini "üstün teklif" potansiyelinde gördü
        Warner Bros Paramount'un teklifini "üstün teklif" potansiyelinde gördü
        Epstein baskısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
        Epstein baskısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
        İftarda doğru sıralama nasıl?
        İftarda doğru sıralama nasıl?
        Kadavradan yağ transferi
        Kadavradan yağ transferi
        Çıldır Gölü'ne erken gelen martılar, buzla karşılaştı!
        Çıldır Gölü'ne erken gelen martılar, buzla karşılaştı!
        HAK-İŞ’ten asgari ücret önerisi
        HAK-İŞ’ten asgari ücret önerisi

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yanılmaz, Kilis'te
        AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yanılmaz, Kilis'te
        AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yanılmaz, Kilis'te...
        AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yanılmaz, Kilis'te...
        Kilis'te mezarlıkta saklanan 3 bin 679 uyuşturucu hap ele geçirildi
        Kilis'te mezarlıkta saklanan 3 bin 679 uyuşturucu hap ele geçirildi
        Kilis zeytinyağı dünyaya açıldı: 3 ülkede raflarda
        Kilis zeytinyağı dünyaya açıldı: 3 ülkede raflarda
        Kilis'te mezarlıkta uyuşturucu hap ve metamfetamin ele geçirildi
        Kilis'te mezarlıkta uyuşturucu hap ve metamfetamin ele geçirildi
        Çekiç sesleri azaldı, ustalar yalnız kaldı
        Çekiç sesleri azaldı, ustalar yalnız kaldı