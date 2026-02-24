Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri Haberleri

        AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yanılmaz, Kilis'te temaslarda bulundu

        AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Kilis'te bir dizi temaslarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 15:24 Güncelleme:
        İlk olarak AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Yanılmaz, burada partililer ile bir araya geldi.

        Basına kapalı yapılan toplantıda, AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı'dan çalışmalara ilişkin bilgi alan Yanılmaz, ardından Kilis Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı'yı ziyaret etti.

        Yanılmaz'a, ziyaretlerinde partililer ile AK Parti'li belediye meclisi üyeleri eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

