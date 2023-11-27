Kilis'te uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 kişi tutuklandı
Kilis'te uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Kilis'te uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına ve deşifresine yönelik olarak 14-27 kasım tarihleri arasında çalışma yapıldı.
Yapılan çalışmalarda 39 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı. Adli mercilere sevk edilen şahıslardan 4’ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
1 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 34 kişi de emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Yapılan aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu, 3 bin 326 adet sentetik hap, 1 adet hassas terazi, 4 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ile 27 adet fişek ele geçirildi.
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