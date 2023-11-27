Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 kişi tutuklandı

        Kilis'te uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 15:55 Güncelleme: 27.11.2023 - 15:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kilis'te uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına ve deşifresine yönelik olarak 14-27 kasım tarihleri arasında çalışma yapıldı.

        Yapılan çalışmalarda 39 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı. Adli mercilere sevk edilen şahıslardan 4’ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

        1 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 34 kişi de emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Yapılan aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu, 3 bin 326 adet sentetik hap, 1 adet hassas terazi, 4 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ile 27 adet fişek ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
        Fırtınadan kaçış! Karaya oturan gemiden böyle tahliye edildiler
        Fırtınadan kaçış! Karaya oturan gemiden böyle tahliye edildiler
        "TL mevduata önemli dönüş bekliyoruz"
        "TL mevduata önemli dönüş bekliyoruz"
        Galatasaray'ın ManU maçı 11'i şekilleniyor
        Galatasaray'ın ManU maçı 11'i şekilleniyor
        40 kişiyi 30 milyon TL dolandırdığı iddia edildi! 135 yıl hapis istendi! 'Bitcoin Safiye' tahliye oldu!
        40 kişiyi 30 milyon TL dolandırdığı iddia edildi! 135 yıl hapis istendi! 'Bitcoin Safiye' tahliye oldu!
        Yılın dolandırıcılık davası
        Yılın dolandırıcılık davası
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Müstehcenlikten gözaltında!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Müstehcenlikten gözaltında!
        O anlar kamerada! 4 metrelik dalga Karadeniz Sahil Yolu'nu vurdu!
        O anlar kamerada! 4 metrelik dalga Karadeniz Sahil Yolu'nu vurdu!
        Fenerbahçe: VAR kayıtları açıklansın!
        Fenerbahçe: VAR kayıtları açıklansın!
        Gürültü katliamında 72 yaşındaki caniden kan donduran sözler!
        Gürültü katliamında 72 yaşındaki caniden kan donduran sözler!
        "Sigara, sosyal güvenlik sistemi üzerinde ağır yük oluşturuyor"
        "Sigara, sosyal güvenlik sistemi üzerinde ağır yük oluşturuyor"
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        İlk parasını iki yaşında kazandı
        İlk parasını iki yaşında kazandı
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        Netanyahu Gazze'nin kuzeyine gitti: İnsani ara uzatılacak mı?
        Netanyahu Gazze'nin kuzeyine gitti: İnsani ara uzatılacak mı?
        Havada 2003 kokusu var
        Havada 2003 kokusu var
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Sakatlığın normal süresi 3 hafta!
        Sakatlığın normal süresi 3 hafta!

        Benzer Haberler

        Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 1 kişi yakalandı
        Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 1 kişi yakalandı
        Kilis'te tarihi eser niteliğinde 4 obje ele geçirildi
        Kilis'te tarihi eser niteliğinde 4 obje ele geçirildi
        Kilis'te aranan hükümlü yakalandı
        Kilis'te aranan hükümlü yakalandı
        Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü yakalandı
        Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü yakalandı
        Kilis'te devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
        Kilis'te devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
        MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Abdülsamet Temel, Kilis'te konuştu:
        MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Abdülsamet Temel, Kilis'te konuştu: