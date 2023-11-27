Kilis'te uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 kişi tutuklandı Kilis'te uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Kilis'te uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına ve deşifresine yönelik olarak 14-27 kasım tarihleri arasında çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalarda 39 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı. Adli mercilere sevk edilen şahıslardan 4’ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

1 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 34 kişi de emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Yapılan aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu, 3 bin 326 adet sentetik hap, 1 adet hassas terazi, 4 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ile 27 adet fişek ele geçirildi.