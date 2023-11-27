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        Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 1 kişi yakalandı

        Kilis'te yasa dışı yollarla yurda giren 5 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 14:18 Güncelleme: 27.11.2023 - 14:18
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        Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 1 kişi yakalandı
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        Kilis'te yasa dışı yollarla yurda giren 5 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasal olmayan yollarla yurda giren bazı düzensiz göçmenlerin bulunduğu aracı Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi İnönü Mahallesi'nde durdurdu.

        Araçta bulunan yabancı uyruklu H.E.Ş, A.A, F.E, İ.C. ve A.J, yakalandı. Ekipler, 5 kişiyle göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla M.M. isimli şahsı gözaltına aldı.

        Şahıslar hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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