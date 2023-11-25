Kilis'te tarihi eser niteliğinde 4 obje ele geçirildi
Kilis'te tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 4 obje ele geçirildi.
Kilis'te tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 4 obje ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Gaziantep'ten Kilis'e tarihi eser niteliğindeki objelerin yasa dışı yollarla getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Bu çerçevede jandarma ekipleri Küplüce kontrol noktasına gelen otomobildeki yolcu A.B. isimli şahsın üzerinde arama yaptı. Aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 4 obje ele geçirildi.
Söz konusu şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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