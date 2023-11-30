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        Kilis'te hırsızlık operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

        Kilis'te düzenlenen hırsızlık operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 10:52 Güncelleme: 30.11.2023 - 10:53
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        Kilis'te hırsızlık operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
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        Kilis'te düzenlenen hırsızlık operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik 22-29 Kasım tarihleri arasında çalışma yapıldı.

        Yapılan çalışmalarda 1 kedi ve çeşitli malzemeler ele geçirilirken, 15 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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