Kilis'te hırsızlık operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

Kilis'te düzenlenen hırsızlık operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik 22-29 Kasım tarihleri arasında çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalarda 1 kedi ve çeşitli malzemeler ele geçirilirken, 15 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.