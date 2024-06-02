Kayalıklara çarpan tekneden 10 kişi kurtarıldı
İstanbul Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamaya göre; Haydarpaşa Mendireği önlerinde kayalıklara çarpan teknedeki 10 kişiye müdahale edildi
Haydarpaşa Mendireği önlerinde kayalıklara çarparak su alan teknedeki 10 kişi kurtarıldı.
Fotoğraf: DHA
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Haydarpaşa Mendireği önlerinde kayalıklara çarpan ve su alan teknede bulunan 10 kazazedenin, TAHLİSİYE-2, KEGM-4 ve KEGM-6 can kurtarma botları tarafından kurtarıldığı belirtildi.
Fotoğraf: DHA
Açıklamada, kazazedelerin Harem Tahlisiye İstasyonu'nda sağlık ekiplerine teslim edildiği kaydedildi.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.