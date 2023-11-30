Kilis'te 10 firari hükümlü yakalandı

Kilis'te haklarında 2 ila 20 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 10 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik 22-29 Kasım tarihleri arasında çalışma yapıldı.

Çalışmalarda aranan 24 şüpheli yakalandı. Şüpheliler arasında 2 ila 20 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 10 hükümlü cezaevine teslim edildi.

Diğer 14 şüpheli ise ifadelerinin ardından salıverildi.