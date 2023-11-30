Kilis´te, PKK operasyonunda 1 tutuklama
KİLİS'te,terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
KİLİS'te,terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütleriyle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar kapsamında Suriye uyruklu S.A. ve H.H.'nin, yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçtiği ve eylem arayışı içerisinde olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler adresini belirlediği 2 şüpheliyi düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. tutuklandı, H.H., ise serbest bırakıldı.
DHA-Güvenlik - Türkiye-Kilis - Reşit ÇELEBİOĞLU
2023-11-30 13:20:29
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