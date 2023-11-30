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        Kilis´te, PKK operasyonunda 1 tutuklama

        KİLİS'te,terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 13:28 Güncelleme: 30.11.2023 - 13:30
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        Kilis´te, PKK operasyonunda 1 tutuklama
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        KİLİS'te,terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütleriyle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar kapsamında Suriye uyruklu S.A. ve H.H.'nin, yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçtiği ve eylem arayışı içerisinde olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler adresini belirlediği 2 şüpheliyi düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. tutuklandı, H.H., ise serbest bırakıldı.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Kilis - Reşit ÇELEBİOĞLU

        2023-11-30 13:20:29

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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