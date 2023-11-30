Kilis'te yakalanan terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi tutuklandı

Kilis'te, terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye yönelik gerçekleştirdiği operasyonda Suriye uyruklu S.A. ve H.H'yi gözaltına aldı.

Zanlılardan S.A. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, H.H. ise jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, PKK/PYD/YPG ile DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 5 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkartıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.