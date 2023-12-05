Kilis'te firari hükümlü yakalandı

Kilis'te hakkında 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Müslüman Bey Mahallesi'nde JASAT ekiplerince yakalanan S.C. isimli şahsın yapılan sorgulamasında çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi.

Hakkında 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.C. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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