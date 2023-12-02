Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te su kuyusuna düşen kişi kurtarıldı

        Kilis'te su kuyusuna düşen kişi AFAD ekiplerince çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 21:18 Güncelleme: 02.12.2023 - 21:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te su kuyusuna düşen kişi kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kilis'te su kuyusuna düşen kişi AFAD ekiplerince çıkarıldı.

        Doğan Güreş Paşa Mahallesi'ndeki ağır hasarlı depo yakınında yürüyen E.B, su kuyusuna düştü.

        İhbarla bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bir saatlik çalışmanın ardından halat yardımıyla kurtarılan E.B, Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        EURO 2024'te gruplar belli oldu
        EURO 2024'te gruplar belli oldu
        Aslan ikinci yarıda kükredi!
        Aslan ikinci yarıda kükredi!
        Seçil Erzan olayında yeni gelişme! Denizbank'tan o görüntüler hakkında açıklama
        Seçil Erzan olayında yeni gelişme! Denizbank'tan o görüntüler hakkında açıklama
        Bahçeye giren eniştesini öldürdü
        Bahçeye giren eniştesini öldürdü
        Göğüs kafesinden alınan kıkırdakla kulak kepçesi yapıldı
        Göğüs kafesinden alınan kıkırdakla kulak kepçesi yapıldı
        Molozlar araçların üstüne düştü
        Molozlar araçların üstüne düştü
        İsrail 'müzakereler çıkmaza girdi' dedi
        İsrail 'müzakereler çıkmaza girdi' dedi
        Kral Charles'tan dikkat çeken Yunanistan mesajı
        Kral Charles'tan dikkat çeken Yunanistan mesajı
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'ya yeni soruşturma!
        Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'ya yeni soruşturma!
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
        İSKİ'den sevindiren haber! Son veri açıklandı!
        İSKİ'den sevindiren haber! Son veri açıklandı!
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Konut ilanlarına düzenleme
        Konut ilanlarına düzenleme
        Yaya geçidinde Esra'yı ezdi! İfadesi kan dondurdu!
        Yaya geçidinde Esra'yı ezdi! İfadesi kan dondurdu!
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim ve fenomenlere operasyon mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim ve fenomenlere operasyon mesajı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Motosikletler traktöre çarptı: 2 yaralı
        Motosikletler traktöre çarptı: 2 yaralı
        Kilis'te Filistin'e destek için kermes düzenlendi
        Kilis'te Filistin'e destek için kermes düzenlendi
        Kilis'te yakalanan terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi tutuklandı
        Kilis'te yakalanan terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi tutuklandı
        Kilis´te, PKK operasyonunda 1 tutuklama
        Kilis´te, PKK operasyonunda 1 tutuklama
        Kilis'te hırsızlık operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
        Kilis'te hırsızlık operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
        Kilis'te 10 firari hükümlü yakalandı
        Kilis'te 10 firari hükümlü yakalandı