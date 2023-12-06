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        Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 15:44 Güncelleme: 06.12.2023 - 15:44
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        Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Yapılan çalışmalar sonucu hırsızlık suçundan aranan firari Y.K.Duruca Köyü'nde yakalandı.

        Hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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