Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalar sonucu hırsızlık suçundan aranan firari Y.K.Duruca Köyü'nde yakalandı.

Hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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