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        Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

        Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 15:05 Güncelleme: 07.12.2023 - 15:05
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        Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı
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        Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Vali Tahir Şahin, Belediye Başkanı Servet Ramazan ve Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Ümit Çelik'in şehitlik ziyaretiyle başlayan etkinlik kapsamında temsili olarak şehre giren Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitleri Derneği üyeleri Adnan Menderes Bulvarı'nda çiçekle karşılandı.

        Protokol üyeleri ve vatandaşlar, 6. Kolordu Komutanlığına bağlı bando eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

        Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Belediye Başkanı Ramazan, yaptığı konuşmada, 102 yıl önce tarihte benzeri az görülen bir destan yazıldığını söyledi.

        Vatan için canlarını feda eden şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Ramazan, şunları kaydetti:

        "Binlerce medeniyete ev sahipliği yapmış kadim şehrimiz, Kilis'imizin müstesna direnişinin 102. yıl dönümünü kutlamaktayız. Kurtuluşumuzun 102. yılının Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılına denk gelmesi kutlamalarımıza ayrı bir anlam katmaktadır. Vatanımıza yönelik hain saldırılara karşı kahramanca mücadele eden atalarımız, aylar boyunca eşsiz bir direniş göstererek düşmanı şehrimizden temizleyerek tarihte az görülen bir destan yazdılar."

        AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal da haklı bir gurur yaşadıklarını kaydetti.

        Tören, kurtuluş günü dolayısıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ve geçit töreniyle son buldu.

        Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun ile diğer ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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